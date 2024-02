VMware Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

Vmware wird von Analysten als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 51,87 im Vergleich zum Branchen-KGV von 69,61 einen Abstand von 25 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Vmware. Die Anleger beurteilten das Unternehmen an sieben Tagen positiv und an sechs Tagen negativ, mit einem Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Vmware daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung gegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vmware-Aktie zeigt einen Wert von 85 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 70,03 zeigt eine Überbewertung, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte sich bei Vmware eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Vmware führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre VMware-Analyse vom 15.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich VMware jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen VMware-Analyse.

VMware: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...