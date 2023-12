VMware Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vmware-Aktie beträgt 85, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 70,03 zeigt, dass die Aktie überkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating erhält. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Vmware.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vmware-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 142 USD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der letzte Schlusskurs von 142,48 USD liegt auf ähnlichem Niveau (Unterschied +0,34 Prozent). Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (158,05 USD), so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,85 Prozent). In diesem Fall ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung der Vmware-Aktie. Insgesamt wird die Vmware-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Analysten bewerten die Vmware-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 143 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 0,36 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Vmware also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Im Branchenvergleich hat die Vmware-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,6 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") 46,72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 7,97 Prozent, wobei Vmware aktuell 50,63 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

