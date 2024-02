VMware Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Vmware-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 143 USD, was einem Aufwärtspotential von 0,36 Prozent entspricht und somit einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Vmware eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vmware-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 142 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlichem Niveau (Unterschied +0,34 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 158,05 USD, und der letzte Schlusskurs liegt unter diesem Durchschnitt (-9,85 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Vmware-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Vmware-Aktie hat einen Wert von 85, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da die Aktie als überkauft gilt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 70,03, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Vmware.

Fundamental betrachtet ist Vmware im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) aus Sicht der Analysten unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 51,87 gehandelt, was einem Abstand von 25 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 69,61 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.