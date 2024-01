VMware Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Analysten bewerten die Vmware-Aktie derzeit als "Neutral". Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten zusammen. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 143 USD, was einem Aufwärtspotential von 0,36 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Empfehlung.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Vmware in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vmware-Aktie zeigt einen Wert von 85 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 70,03 im überkauften Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Vmware-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,6 Prozent erzielt, was 46,72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Software" liegt die Aktie sogar 50,63 Prozent über der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.