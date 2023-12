VMware Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Aktie von Vmware wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Aktualisierte Analystenbewertungen zu Vmware liegen aus dem letzten Monat nicht vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (143 USD) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 0,36 Prozent, was der Empfehlung "Neutral" entspricht. Insgesamt erhält Vmware eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die langfristige Kommunikation im Netz hat die Aktie von Vmware in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Software) wird Vmware als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 51,87 liegt, während das Branchen-KGV bei 69,61 liegt. Auf fundamentaler Basis erhält Vmware daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vmware-Aktie zeigt, dass diese überkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Demzufolge ergibt sich nach RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Bewertung für Vmware.