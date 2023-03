VMware Aktie: Stabile Entwicklung trotz Herausforderungen

Der Relative Strength Index (RSI) kann verwendet werden, um überkaufte oder unterbewertete Titel zu identifizieren. Dabei wird die Wechselwirkung zwischen den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswertes im Laufe der Zeit betrachtet. Eine Überkaufung tritt auf, wenn die Aktie in kurzer Zeit stark gestiegen ist. Eine Unterbewertung dagegen signalisiert einen starken Rückgang in kurzer Zeit.

In diesem Zusammenhang zeigt der RSI-Wert der letzten 7 Tage für VMware eine Bewertung von 33,29 an und liegt somit im neutralen Bereich. Auch bei Betrachtung des RSI auf einer 25-Tage-Basis zeigt sich ein neutrales Rating mit einem Wert von 60,78.

Somit lässt sich festhalten: Die VMware-Aktie ist weder überkauft noch unterbewertet und bietet ein ausgeglichenes Potenzial sowohl für Kurz- als auch Langfristinvestitionen.

VMware: Eine...