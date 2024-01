VMware Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Stimmung auf dem Markt für die Vmware-Aktie war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sieben positive und sechs negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Analysten bewerten die Vmware-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Updates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 0,36 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Vmware-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 142 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (142,48 USD) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 158,05 USD, wobei der letzte Schlusskurs (-9,85 Prozent) darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auf fundamentaler Basis wird Vmware im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 51,87 liegt, was einen Abstand von 25 Prozent zum Branchen-KGV von 69,61 darstellt und zu einer "Gut"-Empfehlung führt.