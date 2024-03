VMware Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Vmware: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Vmware gilt im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 51,87, was einem Abstand von 25 Prozent zum Branchen-KGV von 69,61 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Vmware derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Software") von 2,36 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Vmware. Es gab mehr positive als negative Tage und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Vmware eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist. Daher wird Vmware für diesen Faktor positiv bewertet. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt negativen "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung in Bezug auf Vmware, mit einer unterbewerteten Aktie und positiver Anlegerstimmung, aber auch einer negativen Stimmungsänderung im Netz.