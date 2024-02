VMware Aktie: Immer langsam!

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Online-Kommunikation. In Bezug auf Vmware zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten zugenommen hat, was positiv bewertet wird. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ entwickelt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vmware-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 85, was auf eine Überbewertung hindeutet. Auch der RSI für die letzten 25 Tage (70,03) bestätigt diese Überbewertung und führt zu einer schlechten Bewertung nach RSI.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Vmware überwiegend positiv in den letzten Tagen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was die positive Stimmung der Anleger untermauert.

Analysten bewerten die Vmware-Aktie derzeit neutral. Dies basiert auf 0 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein geringes Aufwärtspotential von 0,36 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Vmware gemischte Bewertungen in Bezug auf Sentiment, RSI und Analysteneinschätzungen, was auf eine unsichere Zukunft für die Aktie hindeutet.