VMware Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Aktien ist. Der 7-Tage-RSI für die Vmware-Aktie liegt bei 85, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 70,03, dass Vmware überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative RSI-Bewertung für Vmware.

Ein weiterer Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität für die Vmware-Aktie zugenommen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Analysten bewerten die Vmware-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 143 USD, was einem Potenzial von 0,36 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Vmware im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,6 Prozent erzielt, was 46,72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Software" zeigt sich eine Überperformance von 50,63 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.