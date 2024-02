VMware Aktie: Augen auf!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vmware-Aktie zeigt, dass diese überkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage mit einem Wert von 85 als auch für die letzten 25 Tage mit einem Wert von 70,03. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Vmware basierend auf dem RSI.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Vmware, mit sieben positiven und sechs negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung für Vmware führt.

Die Dividendenrendite von Vmware liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,36 % für die Software-Branche. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Vmware erhöht ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was ebenfalls zu einem insgesamt "Schlecht"-Wert für Vmware führt.