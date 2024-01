VMware Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative Strength Index (RSI) der Vmware-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 85 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 70,03, was ebenfalls auf eine Überbewertung hindeutet und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Vmware.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vmware-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 142 USD liegt. Dieser Wert liegt nahe am letzten Schlusskurs (142,48 USD) und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 158,05 USD, wobei der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Vmware-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Vmware eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Vmware daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Fundamental betrachtet ist Vmware im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 51,87 im Vergleich zum Branchen-KGV von 69,61. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.