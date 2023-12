VMware Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Aktienkurs von Vmware hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 58,6 Prozent erzielt, was 46,72 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 11,88 Prozent liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von 7,97 Prozent für Wertpapiere aus der Softwarebranche liegt Vmware derzeit sogar um 50,63 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Analysten bewerten die Vmware-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (143 USD) deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 0,36 Prozent hin, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist Vmware derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,36 % liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Vmware zugenommen hat, was als positiv bewertet wird. Allerdings gab es auch eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.