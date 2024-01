VMware Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Stimmung der Anleger gegenüber Vmware war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Marktteilnehmer verzeichneten insgesamt sieben positive und sechs negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv.

Die Analysten bewerten die Vmware-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt zwei "Neutral"-Bewertungen abgegeben, während es keine "Gut"- oder "Schlecht"-Bewertungen gab. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 0,36 Prozent hin, was zu der "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Vmware derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,36 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Fundamental betrachtet wird Vmware im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 51,87, was einem Abstand von 25 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 69,61 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

