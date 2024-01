VMOTO Aktie: Augen auf!

Der Relative Strength Index oder RSI ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Vmoto liegt der RSI bei 50, was eine neutrale Bewertung ergibt, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Vmoto-Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung selbst eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Vmoto auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings griffen die Nutzer in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen auf, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Vmoto-Aktie derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Da negative Auffälligkeiten registriert wurden, erhält die Vmoto-Aktie in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Vmoto-Aktie in der Gesamtbetrachtung daher ein "Schlecht"-Rating.