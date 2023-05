Berlin (ots) -Der Verband begrüßt "KDG Wittenberg - kommunales Rechenzentrum" und "eGo-Saar - Elektronische Verwaltung" als neue Mitglieder.Vom 27. bis 28. April fand die diesjährige Frühjahrs-Mitgliederversammlung von VITAKO, der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, in Siegburg (Nordrhein-Westfalen) statt. VITAKO diskutierte dort die inhaltliche Fortsetzung der Strategiediskussion zur Rolle der kommunalen IT-Dienstleister als konsequente Fortführung seiner Verbandsstrategie.Dr. Rolf Beyer, Vorstandsvorsitzender von VITAKO, verabschiedete und bedankte sich bei Bernd Landgraf (ehemals ITEBO) und Dieter Rehfeld (regio-IT) für die vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit und würdigte beide für ihre langjährigen Verdienste für den Verband. Kurz danach erfolgte auch die Vorstellung und Aufnahme der neuen VITAKO Mitglieder "KDG Wittenberg - kommunales Rechenzentrum" in Wittenberg und "eGo-Saar - Elektronische Verwaltung" mit Sitz in Saarbrücken.Die Mitgliederversammlung beinhaltete neben dem Bericht des Vorstands, dem Jahresabschluss 2022 und der Entlastung des Vorstands einen Rückblick über die Verbandsaktivitäten in den Bereichen Public Affairs, Veranstaltungen, Messeauftritte und Publikationen. Im inhaltlichen Zentrum stand das Thema "Wettbewerb in der Verwaltungs - IT", das in vier Arbeitsgruppen unter dem Motto "Markt versus Macht" intensiv diskutiert wurde.Am 28. April stand der fachliche Vortrag "Zurück aus der Zukunft: Vision ohne Aktion bleibt Illusion" von Christoph Verenkotte, Präsident des Bundesverwaltungsamts (BVA) auf dem Programm. "Wo wird die deutsche Verwaltung in zehn Jahren hinsichtlich einer nachhaltigen digitalen Transformation stehen?" Christoph Verenkotte zeigte in seinem Vortrag verschiedene Zukunftsszenarien zur Verwaltungsdigitalisierung auf, gefolgt von einem Gespräch mit Dr. Rolf Beyer (Vorstandsvorsitzender VITAKO / Verbandsgeschäftsführer der KDO) und William Schmitt (stellvertretender Vorsitzender VITAKO / Vorstandsvorsitzender der Komm.ONE). Die Moderation des Dialogs übernahm Dr. Ralf Resch (Geschäftsführer von VITAKO).Vitako ist die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V. und über 50 Rechenzentren, Software- und Serviceunternehmen mit mehr als 20.000 Beschäftigten bündeln innerhalb von Vitako ihr Know-how. Insgesamt betreuen die Vitako-Mitglieder rund 750.000 IT-Arbeitsplätze in mehr als 10.000 Kommunen.Pressekontakt:Öffentlichkeitsarbeit/PRVitako - Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V.Frau Aboli LionT. +49 30 2063 156-14M. +49 175 1119466E-Mail: lion@vitako.deOriginal-Content von: Vitako, übermittelt durch news aktuell