VIQ Solutions Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet beeinflusst werden. Dabei wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Viq zeigen sich interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ verändert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Viq beträgt derzeit 9,09 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung. Somit wird Viq insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Viq derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -30,3 Prozent über dem GD200 verläuft. Auf Basis des GD50 ergibt sich jedoch ein "Gut"-Wert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Viq von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.