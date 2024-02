VIQ Solutions Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die technische Analyse von Viq-Aktien zeigt negative Trends auf. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,29 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,14 CAD liegt, was einer Abweichung von -51,72 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,2 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Basierend auf trendfolgenden Indikatoren erhält Viq daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Viq liegt bei 50 Punkten auf 7-Tage-Basis und bei 64,52 auf 25-Tage-Basis, was auf eine neutralere Lage hinweist. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings ist die Anleger-Stimmung insgesamt besonders negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also ein eher schlechtes Bild für die Viq-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.