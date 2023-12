VINX Aktie: Jetzt aber!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Vinx-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Vinx-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 25 und ein RSI25-Wert von 27,27. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für beide Zeiträume und insgesamt zu einem "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 1444,72 JPY für den Schlusskurs der Vinx-Aktie innerhalb der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2025 JPY, was einem Unterschied von +40,17 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1727,7 JPY) liegt mit einem letzten Schlusskurs von über dem gleitenden Durchschnitt (+17,21 Prozent Abweichung), wodurch auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating vergeben wird.

Die Stimmung der Anleger bei Vinx in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies wird durch die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutlich. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Vinx konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat sich leicht reduziert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Dennoch erhält Vinx auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.