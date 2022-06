VIKTOR&ROLF KÜNDIGT FKA TWIGS ALS DAS GESICHT DES NEUEN DUFTES GOOD FORTUNE AN

Paris (ots/PRNewswire) -Viktor&Rolf freut sich bekannt zu geben, dass die gefeierte Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin FKA twigs das Gesicht von GOOD FORTUNE, dem neuen Duft der Marke, sein wird.Als visionäre Performerin und Künstlerin mit einnehmender sozialer Präsenz ist FKA twigs fest in der Gegenwart verwurzelt. Die für den Grammy Award nominierte Künstlerin repräsentiert mit ihren Innovationen in den Bereichen Musik, bildende Kunst und Tanz zukünftige Welten und schöpft aus vergangenen Welten.Ihr Debüt als Songwriterin und Sängerin gab sie 2012 mit EP1. Wie beim Tanzen bedient sich auch ihre Musik einer Vielzahl von Stilen, darunter auch Electronic, R&B (https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_R%26B) und Trip Hop (https://en.wikipedia.org/wiki/Trip_hop). Ihr für den Mercury Prize nominiertes Debütalbum, LP1, wurde im August 2014 veröffentlicht. Sie führte Regie bei vier Videos für ihre dritte EP, M3LL155X (zu lesen als Melissa), sowie bei Soundtrack 7, einem Tanzfilm, der auf dem Manchester International Festival gedreht wurde. Auf einen Auftritt auf dem A$AP Rocky-Track Fukk Sleep im Jahr 2018 folgten ihre Hit-Single Cellophane und das von allen Seiten gelobte Album Magdalene. Sie hat mit Dua Lipa und The Weeknd zusammengearbeitet und Anfang des Jahres das Mixtape Caprisongs veröffentlicht.„Wir sind seit Jahren Fans von Twigs", sagen die Viktor&Rolf-Designer Viktor Horsting und Rolf Snoeren, „und wir freuen uns, sie in der Viktor&Rolf-Familie willkommen zu heißen. Sie ist nicht nur einer der größten Popstars der Gegenwart, sondern auch äußerst kreativ. Sie ist eine Ikone und absolut die richtige Persönlichkeit für GOOD FORTUNE."„Ich habe Parfüm schon immer geliebt", sagt FKA twigs. „Düfte waren schon immer ein wesentlicher Bestandteil meiner sensorischen Welt, und die kreative Zusammenarbeit mit Viktor&Rolf bei diesem Projekt war sehr erfüllend. Ich habe das Gefühl, dass uns dieses Band verbindet. Teil ihres Universums zu werden, fühlt sich wie Magie an, ein wahr gewordener Traum."Nach dem anhaltenden Erfolg von FLOWERBOMB, das 2005 lanciert wurde, stellt Viktor&Rolf GOOD FORTUNE vor. Mit diesem wichtigen neuen Statement hat die Marke einen Duft kreiert, der moderne Spiritualität zum Ausdruck bringt und diejenigen anspricht, die sich auf einem inneren Weg befinden, um die Essenz ihres Wesens zu entdecken. Er ist eine Einladung an Frauen, die ihre innere, moderne Mystikerin umarmen wollen, um ihrem eigenen Weg zu folgen und ihr eigenes Schicksal zu gestalten.FKA twigs wird in einem mystischen „New-Genre"-Kampagnenfilm unter der Regie von Andrew Thomas Huang mitspielen, der noch in diesem Monat veröffentlicht werden soll. Die legendären Modefotografen Inez & Vinoodh schufen die magnetischen Standbilder der Kampagne.Der Soundtrack der Kampagne, „Killer", wurde von FKA twigs für die Kampagne maßgeschneidert und wird offiziell in Verbindung mit der GOOD FORTUNE-Kampagne enthüllt werden.Provokative Couture. Unerwartete Eleganz. Konzeptueller Glamour.Viktor&Rolf ist ein avantgardistisches Luxusmodehaus, das 1993 von den niederländischen Modekünstlern Viktor Horsting und Rolf Snoeren gegründet wurde und für seine provokative Haute Couture und seinen konzeptionellen Glamour bekannt und respektiert ist. Viktor&Rolf geht an die Entwicklung von Düften auf die gleiche Weise heran wie an die Mode: mit akribischer technischer Raffinesse, die Düfte kontinuierlich weiterentwickelt und zu neuen, unvergleichlichen Höhen bringt, die das Unmögliche möglich machen.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1841671/FKA_twigs_for_ViktorRolf_by_SeanSeng.jpg Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1841673/GOOD_FORTUNE_by_ViktorRolf.jpgLogo https://mma.prnewswire.com/media/813293/Viktor_and_Rolf_Logo.jpgKontaktinformationen:laura.steffanut@loreal.comPressekontakt:+33 06 08 73 11 35Original-Content von: Viktor&Rolf Fragrances, übermittelt durch news aktuell