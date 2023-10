VIETCOCO - Vietnams führender Kokosnuss Exporteur wird an der weltweit größten Lebensmittel- und Getränkemesse auf der ANUGA 2023 teilnehmen

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



mehr >

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -Vom 7. bis 11. Oktober 2023 trifft sich die internationale Lebensmittel- und Getränkebranche wieder auf der Anuga in Köln. Auch mit ihrem digitalen Format setzt die weltgrößte Fachmesse der Lebensmittelbranche neue Maßstäbe und wird darüber hinaus Fachkräfte aus der ganzen Welt anlocken.Einer aktuellen Umfrage des Anuga Partners Innova Market Insights zufolge steht die Reduzierung von Lebensmittelabfällen ganz oben auf der Liste, der umweltbewussten Maßnahmen. Fast die Hälfte der Verbraucher (46 Prozent) setzt sich aktiv für die Reduzierung von Lebensmittelabfällen ein, während 36 Prozent ihre Bemühungen auf Recycling, Upcycling und Wiederverwendung von Produkten richten. Genau das greift die Anuga mit dem diesjährigen Leitthema „Nachhaltiges Wachstum" auf.Auf der diesjährigen Messe bringt Vietcoco viele neue Produkte aus Kokosnuss mit, um mit den Trends der weltweiten Lebensmittel- und Getränkeindustrie Schritt zu halten. Weniger Zucker und weniger künstliche Zutaten, dafür mehr pflanzliche und natürliche Aromen – so stellen sich immer mehr Verbraucher das künftige Lebensmittelangebot vor. Vietcoco Bio-Kokosnuss wird auf der Anuga unter dem „Clean Label" präsentiert.„Von Vietnam bis Deutschland – Fans erfreuen sich seit langem an unseren unendlich kreativen Geschmacksinnovationen", sagt Frau Thi Van Ruhland, Vietcoco Distributionsleitung Deutschland. „Vietcoco-Kokosnusswasser fängt den landesweit beliebten Kokosnussgeschmack für vegetarische Erlebnisse perfekt ein, enthält keinen zugesetzten Zucker, hat einen geringen Fett- und Zuckergehalt und einen sehr geringen Brennwert. Aktive und gesundheitsbewusste Verbraucher bevorzugen natürliche Alternativen zu koffeinhaltigen und zuckerhaltigen Energy-Drinks."Vietcoco Kokosnusswasser ist eine natürliche Quelle für fünf essentielle Elektrolyte: Natrium, Kalzium, Magnesium, Kalium und Phosphor, die zusammenwirken, um Ihrem Körper zu Höchstleistungen zu verhelfen. Wir stellen den Kunden die Produktlinien aus natürlichem Kokoswasser vor: Kokoswasser gemischt mit tropischen Früchten und Bio-Kokoswasser in Tetra-Packs mit 330 ml, 500 ml und 1000 ml.Mit dem Ziel, „Green Food" aus der Natur zu gewinnen und die Umweltverschmutzung zu begrenzen, ist Vietcoco davon überzeugt, dass jedes hochwertige Kokosnussprodukt, das auf den Markt kommt, dazu beitragen wird, die tägliche Ernährung gesünder werden zu lassen.Über Luong Quoi Coconut Co LtdLuong Quoi Coconut wurde 1997 als Privatunternehmen mit dem Ziel gegründet, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern. Vietcoco ist eine der Portfoliomarken von Luong Quoi Coconut (LQC). Als einer der führenden Anbieter von Kokosnussprodukten hat Vietcoco es sich zum Ziel gesetzt, den Genuss von Lebensmitteln auf der ganzen Welt zu steigern und prestigeträchtige Produkte von höchster Qualität für die Gemeinschaft und internationale Märkte bereitzustellen.Weitere Informationen finden Sie unter www.luongquoi.vn.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2237336/SEOUL_FOOD_2023_POSTER_ORGANIC_01.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2237386/Vietcoco_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vietcoco--vietnams-fuhrender-kokosnuss-exporteur-wird-an-der-weltweit-groWten-lebensmittel--und-getrankemesse-auf-der-anuga-2023-teilnehmen-301947890.htmlPressekontakt:EMMY DANG,hoangmy@luongquoi.vnOriginal-Content von: Vietcoco, übermittelt durch news aktuell