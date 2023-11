DIE VIERTE AUSGABE DER 1000 MIGLIA WARM UP U.S.A. IST DA

Middleburg, Virginia (ots/PRNewswire) -FÜNF-STERNE-GASTFREUNDSCHAFT, SPORTAKTIVITÄTEN IM 1000-MIGLIA-STIL, SPEZIELLES TRAINING UND EINE EINZIGARTIGE KULISSE FÜR DAS RED ARROW'S U.S. EVENTAlles ist bereit für den Start des 1000 Miglia Warm Up USA, der Veranstaltung im Raum Washington DC, die die Marke 1000 Miglia in den Vereinigten Staaten festigen und die ausländischen Teams auf den sportlichen Teil des Rennens in Italien vorbereiten soll.Es gibt zwei Kategorien von Autos: Die 1000 Miglia Era Car Class und die Post 1000 Miglia Era Car Class. Die erste Kategorie umfasst Exemplare und Modelle, die am 1000-Miglia-Rennen teilgenommen haben, sowie Fahrzeuge, die im gleichen Zeitraum hergestellt wurden und einen historischen Wert haben. Die zweite umfasst Sport-, Grand Touring- und Superfahrzeuge, die seit 1958 in ihrer ursprünglichen Konfiguration hergestellt wurden. Es gibt auch zwei Kategorien für Teams, Veteran und Novize.Der heutige Eröffnungstag ist dem Training der Teams gewidmet. Auf der Rennstrecke von Summit Point lernen sie die Regeln der italienischen Gleichmäßigkeitsrennen kennen und testen die Funktionsweise der Druckschalter auf der Strecke. Das beste Team in den Zeit- und Durchschnittsprüfungen auf dem Rundkurs und der Roadbook-Navigation von Summit Point nach Middleburg wird mit der Micro 1000 Miglia -Trophäe ausgezeichnet.Morgen, am 2. November, beginnt die Coppa USA, ein Wettbewerb über drei Etappen und mehr als 500 Meilen, der das Salamander Resort und die Stadt Middleburg als Basis haben wird.Am ersten Renntag fahren die Teams durch den Shenandoah-Nationalpark und absolvieren eine Reihe von Zeitfahren auf den Straßen der Barboursville Vineyards, einem bezaubernden Anwesen in der Landschaft Virginias. Nach einem Mittagessen italienischer Art geht es weiter, um die 150 Kilometer bis zum Etappenziel zurückzulegen. Am Freitag, dem 3. November, endet der erste Teil des Tages auf der Pferdetrainingsanlage von Beverly Equestrian, und der Nachmittag ist der Middleburg Trophy gewidmet, einer 1 gegen 1 -Herausforderung im Herzen der kleinen Stadt in Virginia.Am Samstag, dem 4. November findet der Abschluss in Washington, D.C statt. Nach dem Mittagessen im Congressional Country Club in Bethesda, Maryland, fahren die Autos in das Herz der Hauptstadt ein, indem sie das Lincoln Memorial, das Kapitol der Vereinigten Staaten und das Weiße Haus umrunden und auf italienischem Boden an der italienischen Botschaft in Washington vorbeifahren, bevor der letzte Abschnitt des Rennens nach Middleburg führt.Info – 1000miglia.itFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2262199/Mille_Miglia.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2262198/Mille_Miglia_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-vierte-ausgabe-der-1000-miglia-warm-up-usa-ist-da-301973331.htmlPressekontakt:Fulvia Loda Gelmini - Claudio Saleri,Pressebüro press@1000miglia.it +39 331 6133162Original-Content von: Mille Miglia, übermittelt durch news aktuell