VIELVERSPRECHENDE PARTNERSCHAFT: SVÊT ROVNÁTEK - DIE WELTWEIT GRÖSSTE KIEFERORTHOPÄDISCHE KLINIK - WECHSELT ZU SPARK™ CLEAR ALIGNERS

Brea, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die Ormco Corporation, Experte für innovative und hochwertige kieferorthopädische Behandlungslösungen, hat soeben eine neue Partnerschaft im Bereich der Aligner-Behandlung bekannt gegeben: Svêt Rovnátek, die größte kieferorthopädische Klinik der Welt, die Zahnfehlstellungen ausschließlich mit Alignern behandelt, hat beschlossen, ausschließlich mit Spark™ Clear Alignern zu arbeiten. Die Verträge wurden im Mai dieses Jahres unterzeichnet.Svêt Rovnátek wurde 2015 in Prag, Tschechische Republik, von Daniele Mastracci und Matúš Valach gegründet - zwei langjährig erfahrenen Profis in der Dentalbranche. Mit 8 Behandlungsstühlen und 3 angestellten Kieferorthopäden behandelt die Klinik heute mehr als 4.200 Aligner-Fälle pro Jahr. Aufgrund der höheren Effizienz und der Vorteile für die Patienten haben sie die Zahnspange komplett abgeschafft und arbeiten seit 2018 ausschließlich mit Alignern.Die wichtigsten Gründe für den Wechsel zu Spark™ waren vor allem die Zuversicht und das Vertrauen der Eigentümer in Ormco, kombiniert mit dem hohen Serviceniveau und der hervorragenden Produktqualität von Spark.„Als wir hörten, dass Ormco seine Spark™ Aligner auf den Markt bringen würde, wussten wir, dass wir uns das genauer ansehen würden, da wir wissen, dass Ormco für hervorragende Produktqualität und Service steht", erklären Daniele Mastracci und Matúš Valach.Torben Nielsen, Vizepräsident von Ormco Europe, betont: „Wir freuen uns sehr, dass mit Svêt Rovnátek immer mehr große Kliniken weltweit von dem Spark™ Clear Aligner System überzeugt sind. Es bestätigt unseren Anspruch, unseren Kunden die bestmögliche Qualität und ein besonders hohes Maß an Innovation und Service zu bieten."Informationen zum Spark™ Clear Aligner SystemSpark™ Aligner werden von Ormco™ hergestellt, einem weltweit führenden Hersteller innovativer kieferorthopädischer Produkte mit 60 Jahren Erfahrung, Forschung und Entwicklung sowie hohen Fertigungsstandards. Ormco hat Ärzten bei der Behandlung von mehr als 20 Millionen Patienten in mehr als 130 Ländern geholfen.Die Spark Approver Software wurde entwickelt, um Ärzten mehr Kontrolle und Flexibilität zu geben, während die fortschrittliche Aligner-Technologie von Spark und das TruGEN™-Material für eine nachhaltigere Krafterhaltung und einen besseren Oberflächenkontakt mit dem Zahn* sorgen. Der Spark Aligner ist außerdem klarer, komfortabler* und hinterlässt weniger Flecken als die führenden Aligner-Marken* - was vielleicht der Grund dafür ist, dass 100 % der kürzlich befragten Patienten angaben, dass sie Spark Aligner einem Freund empfehlen würden.*Für weitere Informationen über Spark Aligner besuchen Sie www.sparkaligners.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1854036/image009.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3586493-1&h=2529370628&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3586493-1%26h%3D3090588117%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1854036%252Fimage009.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1854036%252Fimage009.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1854036%2Fimage009.jpg) Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1749427/Spark_Clear_Aligners_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3586493-1&h=4026141319&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3586493-1%26h%3D3892034147%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1749427%252FSpark_Clear_Aligners_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1749427%252FSpark_Clear_Aligners_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1749427%2FSpark_Clear_Aligners_Logo.jpg)Pressekontakt:spark.eumarketing@ormco.comOriginal-Content von: Spark Clear Aligners, übermittelt durch news aktuell