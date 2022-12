VIDA DUBAI MARINA & YACHT CLUB ÖFFNET SEINE TORE FÜR VIBES, ATEMBERAUBENDES PANORAMA UND ERHOLUNG

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Eines der am sehnlichsten erwarteten neuen Hotels in Dubai, der Vida Dubai Marina & Yacht Club, ist jetzt eröffnet, um Sie mit den besten Erlebnissen der Stadt willkommen zu heißen – von Abenteuern auf der Yacht über kulinarische Angebote bis zu einem erstaunlichen Nachtleben.Mit einem atemberaubenden Blick über die Dubai Marina besteht das Hochhaus Vida aus 158 Hotelzimmern und mehr als 300 Residenzen. Es befindet sich an einer der berühmtesten Stellen der Stadt – das bedeutet, dass alles, was Sie benötigen, in unmittelbarer Nähe ist!Mit seiner idyllischen Lage an der Uferpromenade bietet der Vida Dubai Marina & Yacht Club ein vielfältiges gastronomisches Angebot mit einer atemberaubenden Aussicht und trägt zu dem ohnehin schon pulsierenden Lebensstil in der Nachbarschaft bei. Dies ist mit Sicherheit Ihr nächstes Ziel, um ein stimmungsvolles Wochenende mit schmackhaften Appetitmachern und edlen Tropfen zu genießen. Sie können sogar Ihre pelzigen Freunde mitbringen, damit Sie sich rundum pudelwohl fühlen.Das Origins Restaurant bietet die perfekte Mischung aus fabelhaften Aromen für anspruchsvolle Feinschmecker mit einem perfekten Blick auf den Yachthafen. Ob Sie den Tag richtig beginnen, ein leichtes Mittagessen oder ein köstliches Abendessen genießen möchten, Origins ist der richtige Ort für Sie.Auf der Ebene 2 herrscht eine entspannte Atmosphäre, die ideal ist, um sich mit Freunden zu treffen oder Kopfhörer aufzusetzen und zu arbeiten. Mit Sitzgelegenheiten im Innen- und Außenbereich können Sie eine Kleinigkeit essen und einen Kaffee genießen und sich an diesem entspannten Ort erfreuen und vitale Kreativität erleben.Der Pool auf dem Dach des Vida Dubai Marina & Yacht Club ist ideal, um die Sonne zu genießen oder sich an einem erfrischenden Getränk zu erfreuen, während Sie einen atemberaubenden Sonnenuntergang am Hafen erleben. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Kleinen – sie werden im „Kids' Club" bestens unterhalten.Mit außergewöhnlich gestalteten kreativen Räumen und Annehmlichkeiten bietet der Vida Marina & Yacht Club ein gehobenes Lifestyle-Zentrum für den unternehmerischen und kreativen Geist. Kommen Sie also zu Dubais neuem Reiseziel, wo Sie Verbindungen aufbauen, sich inspirieren lassen und etwas schaffen können.Mark Kirby, der Leiter der Emaar Hospitality Group, sagte: „Wir sind unglaublich stolz und enthusiastisch, Vida Dubai Marina & Yacht Club einzuführen, da dies eine bedeutungsvolle Erweiterung der Marke Vida ist. Dubai Marina ist voller Vitalität und außergewöhnlicher Energie, eine großartige Gemeinschaft, in die unsere Marke perfekt passt. Wir freuen uns darauf, uns in dieses Stadtviertel zu integrieren und sowohl Besuchern als auch Gästen unvergessliche Erlebnisse zu bieten."Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder einen Aufenthalt buchen möchten, besuchen Sie die Website:https://www.vidahotels.com/en/hotels/vida-dubai-marina-yacht-club/Informationen zu Vida Hotels and Resorts: Vida, was auf Spanisch „Leben" bedeutet, steht für Wärme, Einfachheit und Kreativität in designorientierten Räumen. Vida Hotels and Resorts füllen Erlebnisse mit Leben, indem sie ihre authentischen und zugleich kreativen Werte in den Mittelpunkt stellen. Dies ist ein urbanes Zentrum, das einen gehobenen Lebensstil in stilvoll gestalteten Hotels, Resorts und Residenzen in der Region bietet. Es ist ein lebendiger und pulsierender Ort, an dem kreative und unternehmerische Köpfe ihrer Kreativität freien Lauf lassen und spielen können.Die Vida Hotels und Resorts bieten eine anregende Umgebung, in der Stil auf Zweckmäßigkeit und Interaktivität trifft. Als eine Marke, die von Kreativität und Design inspiriert ist, erfasst sie die aufregendsten Reiseziele in den VAE, darunter Vida Downtown, Vida Emirates Hills, Vida Creek Harbour und Vida Beach Resort Umm Al Quwain. Mit der kürzlich erfolgten Eröffnung von Vida Marassi Al Bahrain und Vida Dubai Marina & Yacht Club sowie einer weiteren Expansion nach Saudi-Arabien und Ägypten in der nahen Zukunft dehnt das Unternehmen seinen pulsierenden Lebensstil auf wichtige Standorte in der Region aus.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1966441/Vida_Dubai.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1966442/Vida_Dubai_1.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1966443/Vida_Dubai_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vida-dubai-marina--yacht-club-offnet-seine-tore-fur-vibes-atemberaubendes-panorama-und-erholung-301701835.htmlPressekontakt:Seven Media emaarhospitality@sevenmedia.ae ,+971 56 942 1326Original-Content von: Vida Dubai Marina & Yacht Club, übermittelt durch news aktuell