VIDAA nimmt US-Markt ins Visier

New York (ots/PRNewswire) -VIDAA ist das bevorzugte Smart-TV-Betriebssystem von Hisense und ist jetzt in 180 Ländern und Gebieten erhältlichVIDAA, ein Unternehmen, das für sein gleichnamiges Smart-TV-Betriebssystem bekannt ist, gab heute die Einführung seines neuen Betriebssystem bekannt, das nach einer großen Markteinführung in Lateinamerika nun für Hinsense Smart TVs auf den US-Markt kommt.Das nicht einmal drei Jahre alte Unternehmen VIDAA steamt mittlerweile durchschnittlich eine Milliarde Stunden an Inhalten pro Monat in 180 Ländern und Gebieten. Darüber hinaus unterstützt das schnelle und leistungsstarke Betriebssystem von VIDAA Airplay 2 und verfügt über weitere leistungsstarke Funktionen wie VIDAA Voice (plus Google Voice und Alexa), VIDAA TV, einen FAST-Service und die mobile VIDAA-Fernbedienung. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens begann in Europa und setzte sich im Nahen Osten, in Australien, in der APAC-Region und zuletzt in Lateinamerika fort. 150 OEM-Marken haben sich für VIDAA als Betriebssystem für ihre Smart-TVs entschieden. Mit dem Eintritt in den US-Markt ist der globale Vertrieb von VIDAA in allen großen Märkten nun vollständig verfügbar.Als Tochtergesellschaft von Hisense nutzt VIDAA die globale Stärke des mittlerweile zweitgrößten Herstellers von Fernsehgeräten nach ausgelieferten Einheiten und bewegt sich im Gleichschritt mit den Ambitionen von Hisense, Marktanteile von Unternehmen wie Samsung und LG zu gewinnen. Hisense erlebt eine Welle der Dynamik, da die Auslieferungen seiner Markenfernseher von Januar bis Oktober 2022 um 30 % gestiegen sind und das Unternehmen seit acht Monaten in Folge kontinuierliches Wachstum erzielt. Diese Dynamik, gepaart mit dem kürzlichen Sponsoring für die FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2022, deren Endspiel allein in den USA 26 Millionen Menschen in ihren Bann schlug, ist ein weiteres Zeichen für den anhaltenden Erfolg und den Aufstieg von Hisense zu weltweiter Bekanntheit.VIDAA beabsichtigt, diese Welle auch in den USA zu reiten, doch es bewegt sich außerdem in atemberaubender Geschwindigkeit darauf zu, dem US-Publikum mehr Inhalte auf lokaler und globaler Ebene zu bieten. In den letzten 24 Monaten hat VIDAA Disney+, Apple TV+, Peacock, Paramount+, Crackle, BET+, Amazon Music und viele andere wichtige Apps auf den US-Markt eingeführt, die sich zu den bereits verfügbaren Apps wie Netflix, YouTube, Prime Video, Pluto TV und Xumo hinzugesellt haben.„Unsere Beziehung zu Hisense ist im CTV-Bereich völlig einzigartig, da jede Seite zu einem beidseitigen Vorteil die Stärken der anderen Seite nutzt", sagte Guy Edri, Präsident von VIDAA. „Hisense erhält ein unternehmenseigenes Betriebssystem und eine Content-Plattform, die es mit allen anderen Angeboten aufnehmen kann, und VIDAA profitiert davon, eine organische Komponente einer der größten und am schnellsten wachsenden Marken für Fernsehgeräte zu sein."Nicht nur Verbraucher haben dadurch mehr Auswahl, sondern auch Werbetreibende. VIDAA hat Lösungen für Display- und Videoanzeigen auf den Markt gebracht, die es ermöglichen, diese Geräte und Zuschauer erstmals zu erreichen und anzusprechen. Managed-Service-Display-Lösungen wurden entwickelt, um Werbetreibenden zu helfen, das Bewusstsein für ihre Programme und Apps zu schärfen und ihren Programmen und Apps mehr Ansichten zu verschaffen. Jede Anzeigenkampagne wird mit Berichterstattung unterstützt, um die Rentabilität zu bestätigen. Markenhersteller, die außerhalb der Plattform Werbung schalten, können die Videoanzeigenlösungen von VIDAA ausführen, um ihre Reichweite in Werbepausen zu erweitern, die den Zuschauern bereitgestellt werden, die sich den FAST-Service von VIDAA und die AVOD-Apps von Drittanbietern auf VIDAA-Geräten ansehen. Diese Werbespots sind als Managed Service oder programmatisch über die bevorzugte DSP des Werbetreibenden mit einer Deal-ID verfügbar, die auf der Unruly-Plattform von Tremor International eingerichtet wurde.Das Wachstum und die Entwicklung von VIDAA, zusammen mit seiner Beziehung zu Hisense und Partnern, tragen alle dazu bei, VIDAA zu einer Führungsrolle im Smart-TV-Bereich zu verhelfen. Der zweite Platz von Hisense Smart TVs bei der Anzahl ausgelieferter Einheiten sowie seine globale Abdeckung positioniert VIDAA als eine der am schnellsten wachsenden TV-Betriebssystem-Plattformen der Welt.INFORMATIONEN ZU VIDAAVIDAA ist ein Technologie- und Innovationsunternehmen, dessen Hauptprodukt die Smart-TV-Betriebssystem- und Content-Plattform VIDAA ist. Das Unternehmen wurde 2019 von der Hisense Group mit dem Ziel gegründet, eine marktführende Smart-TV-Betriebssystem- und Content-Plattform aufzubauen, die den Verbraucher in den Mittelpunkt des Erlebnisses stellt. Über die VIDAA-Plattform werden Inhalte wie Filme, Shows, Nachrichten und Sportsendungen den Zuschauern über eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und und auf einen Tastendruck zur Verfügung gestellt.