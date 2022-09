VICENZAORO: VOM 9. BIS 13. SEPTEMBER - IEG INTERNATIONAL JEWELLERY BUSINESS HUB

Vincenza, Italien (ots/PRNewswire) -- Über tausend ausstellende Marken in Vicenza bei der September-Ausgabe der B2B-Veranstaltung der Italian Exhibition Group, einem Bezugspunkt für die gesamte Gold- und Schmucklieferkette- Das Beste aus der Produktion „Made in Italy" und internationale Spitzenleistungen, Trends, Innovationen, Informationen, Schulungen und globale Netzwerke für die Schmuckbranche- Vom 9. bis zum 11.: Vintage-Uhren und -Schmuck bei der dritten Ausgabe der VO Vintage, die der Öffentlichkeit zugänglich ist.Mehr als tausend ausstellende Marken, das Beste aus italienischer Produktion und internationale Spitzenleistungen werden vom 9. bis 13. September auf der Vicenzaoro September (http://www.vicenzaoro.com/) (VOS), der von der Italian Exhibition Group (http://www.iegexpo.it/) (IEG) organisierten internationalen Gold- und Schmuckmesse, im Vicenza Expo Centre zu sehen sein, zusammen mit der dritten Ausgabe der VO Vintage (9. bis 11. September), einer Publikumsveranstaltung für Sammler und Liebhaber edler Vintage-Uhren und Schmuck.Als allseits geschätztes Schaufenster der Geschäftswelt, als Nährboden für Trends, Innovationen, Informationen und Schulungen, als globaler Treffpunkt für die Vernetzung und als Bezugspunkt für die gesamte Gold- und Schmucklieferkette wird Europas am sehnlichsten erwartete internationale Veranstaltung für die Gold- und Schmuckbranche ein komplettes Angebot mit einer verstärkten Rückkehr von Ausstellern aus dem Fernen Osten – Hongkong, China, Indien und Thailand – präsentieren, obwohl sie noch immer durch anhaltende Beschränkungen eingeschränkt ist.Die „Jewellery Boutique Show" präsentiert hochwertigen Schmuck und Goldobjekte mit neuen Kollektionen von Marken aus den wichtigsten nationalen und internationalen Herstellungsgebieten, wie Roberto Coin, FOPE, Crivelli, Fabergé und Damiani, sowie Komponenten und Halbfertigprodukte, Diamanten und Edelsteine und Farbsteine, Dienstleistungen, Visual Merchandising und Verpackungen.Unternehmen, Einkäufer, Betreiber, Institutionen, Verbände, Medien und neue Gruppen stehen im Mittelpunkt des VOS-Formats, das einen Überblick über die Herausforderungen des Sektors - Internationalisierung, CSR, neue Technologien, Kommunikation - mit den maßgeblichen Stimmen von Unternehmern, Institutionen, Vordenkern und wichtigen globalen Schmuck-Influenzern gibt. VO Vintage bietet außerdem die Möglichkeit, einzigartige und wertvolle Stücke zu erwerben, die besten Händler zu treffen und sich mit Experten für Vintage-Uhren und -Schmuck in einem reservierten Bereich der Messe auszutauschen.Vicenzaoro erneuert die Erfahrung einer kompletten und vielseitigen Show in der faszinierenden Region Venedig zwischen Geschichte, Kunst, Musik, Kultur und einzigartiger lokaler Küche und Wein.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpgPressekontakt:Marco Forcellini,Leiter der Pressestelle,Michela Moneta,Koordinatorin der Pressestelle,Luca Paganin,Fachreferent der Pressestelle,media@iegexpo.it,+39 0541 744111Original-Content von: Italian Exhibition Group, übermittelt durch news aktuell