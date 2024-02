VIB Vermoegen Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dies dient dazu, überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Die Vib Vermoegen-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 64, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 46,3 keine Anzeichen von Überkauftheit oder -verkauftheit. Insgesamt erhält die Aktie daher ein neutrales Rating nach der RSI-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Vib Vermoegen-Aktie von 14,58 EUR im Vergleich zum GD200 (14,19 EUR) als neutral eingestuft, da die Entfernung +2,75 Prozent beträgt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, zeigt mit einem Kurs von 14,08 EUR ebenfalls ein neutrales Signal, da der Abstand +3,55 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung rund um die Aktienkurse kann auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst werden. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert als sonst. Somit erhält die Vib Vermoegen-Aktie ein neutrales Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Vib Vermoegen-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Stimmung und des Buzz.