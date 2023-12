VIB Vermoegen Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index zeigt an, dass die Aktie von Vib Vermoegen als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Vib Vermoegen ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 14,46, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, sowie ein Wert für den RSI25 von 35,66, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie von Vib Vermoegen aufgrund der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität und der geringen Rate der Stimmungsänderung als "Neutral" bewertet wird. Das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet spiegelt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung wider.

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Vib Vermoegen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Vib Vermoegen mit einem Kurs von 13,8 EUR etwa 11,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" angesehen, da die Distanz zum GD200 sich auf -7,94 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.