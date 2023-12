VIB Vermoegen Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse der Kommunikation im Internet einen wichtigen Beitrag leisten. In diesem Zusammenhang wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung für Vib Vermoegen betrachtet. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich bewertet, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für Vib Vermoegen.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Für Vib Vermoegen ergab die Analyse einen RSI-Wert von 16,67, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,18, was für 25 Tage eine neutrale Bewertung ergibt. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating "Gut" für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Vib Vermoegen in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingeschätzt. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen thematisiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Vib Vermoegen-Aktie ein Durchschnitt von 15,02 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 13,38 EUR, was einem Unterschied von -10,92 Prozent entspricht und zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 12,31 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält Vib Vermoegen für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.