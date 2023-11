VIB Vermoegen Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Vib Vermoegen als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert der Vib Vermoegen-Aktie liegt bei 87,18, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 48,46 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Vib Vermoegen-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität der Diskussionen über die Vib Vermoegen-Aktie mittel ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Note.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vib Vermoegen-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 15,46 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,04 EUR liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (12,44 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Vib Vermoegen-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.