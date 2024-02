VIB Vermoegen Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse von Vib Vermoegen-Aktien zeigt gemischte Indikatoren. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 14,11 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 14,24 EUR, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Vib Vermoegen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls gemischte Signale. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Vib Vermoegen aktuell überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Vib Vermoegen damit als "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer gemischten Stimmung führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Indikatoren gemischte Signale, mit einer vorherrschenden "Neutral"-Einstufung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.