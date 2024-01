VIB Vermoegen Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz über Vib Vermögen in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt erhält Vib Vermögen daher ein "neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vib Vermögen-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 47, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 37,29, was ebenfalls zu einem "neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "neutral"-Rating für Vib Vermögen.

In den letzten zwei Wochen wurden über Vib Vermögen in den sozialen Medien neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Vib Vermögen verläuft aktuell bei 14,82 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 13,9 EUR aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -6,21 Prozent, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hingegen entspricht einer Differenz von +10,41 Prozent und damit einem "gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "neutral".

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Bewertung für die Vib Vermögen-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Stimmungsbarometer.