VIB Vermoegen Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage über den aktuellen Zustand der Vib Vermoegen-Aktie treffen. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 38, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 32,21 und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 14,22 EUR lag, was einem Unterschied von -3,07 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (14,67 EUR) entspricht. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf Vib Vermoegen und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Sowohl die Anleger als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen spiegeln eine neutrale Stimmung wider, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Vib Vermoegen daher von der Redaktion sowohl für die Anlegerstimmung als auch für die technische Analyse ein "Neutral"-Rating.