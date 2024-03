VH Global Sustainable Energy Opportunities Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "NuScale Power":

Die Vh Global Sustainable Energy Opportunities hat in letzter Zeit einen gleitenden Durchschnittskurs von 77,86 GBP erreicht, während der aktuelle Aktienkurs bei 69,8 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -10,35 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 69,72 GBP, was einem Abstand von +0,11 Prozent zur Aktie entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtwertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 63,89, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 35, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die RSI daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Vh Global Sustainable Energy Opportunities eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen rund um die Vh Global Sustainable Energy Opportunities in den letzten ein bis zwei Tagen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.