VF Corporation: Der CEO geht in der Krise und bei einem schwachen Ausblick

Die Aktie der VF Corporation (WKN: 857621) kann eine versteckte Dividendenperle sein. Oder aber ein Name aus adeligen Dividendenkreisen, der ziemlich große Probleme hat. Diesen Mix erkennen wir schon anhand wesentlicher Eckdaten zur fundamentalen Bewertung. Bei einem Aktienkurs von 29,39 US-Dollar gibt es fast 7 % Dividendenrendite.

Zuletzt ist die Aktie der VF Corporation weiter gefallen, was an schlechten operativen Neuigkeiten liegt. Versuchen wir ein Gespür dafür zu bekommen, wie jetzt die Chancen und Risiken dieser eigentlich qualitativen Dividendenaktie bestimmt sind.

VF Corporation: Eine starke Dividendenaktie mit Schwächen …?!

Fangen wir vielleicht mit den neuesten Erkenntnissen an: Bei der VF Corporation hat es zuletzt die Schlagzeile gegeben, dass der bisherige CEO den Konzern verlässt. In Zeiten der Inflation und des schwächeren Wachstums ist das bereits ein schwierigeres Zeichen. Gleichzeitig gab es mit dieser Ankündigung ein erneutes Absenken der Konzernprognosen.

Wie das Management der VF Corporation verkündete, erwarte man für das laufende Jahr lediglich noch ein Umsatzwachstum in Höhe von 3 bis 4 % zu konstanten Wechselkursen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll lediglich noch einen Korridor zwischen 2,00 und 2,20 US-Dollar erreichen. Immerhin: Das würde voraussichtlich gerade noch reichen, um die starke Dividende je Aktie von 0,51 US-Dollar je Vierteljahr auf ein nachhaltiges Fundament zu stellen.

Trotzdem: Im Vergleich zum Vorjahresergebnis ist das ein signifikanter Rückschritt. Bei der VF Corporation lag der Wert für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 bei 3,18 US-Dollar. Wir erkennen, dass das operative Geschäft rückläufig ist. In Zeiten der Inflation kaufen weniger Verbraucher teure Markenbekleidung. Vans, The Northface und die anderen Marken im Konzern sind davon betroffen, das haben wir in der Vergangenheit jetzt schon mehrfach gesehen.

Ein Kauf?

Die Aktie der VF Corporation könnte durchaus kaufenswert sein. Selbst nach dem voraussichtlichen Ergebniseinbruch wäre die Aktie im Worst-Case mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nicht einmal 15 bepreist. Rund 7 % Dividendenrendite kämen ebenfalls dazu, wenn das Management die Dividende je Aktie konstant hält. Das zeigt: Es könnte ein Wertversprechen geben.

Foolishe Investoren sollten trotzdem sehen, dass hinter der Aktie eine latente Turnaround-Story steckt. Operativ läuft es eben nicht rund und es gibt in dieser Zeit wirkliche Schwierigkeiten. Nur Investoren, die diesen Mix mittragen wollen, sollten das auch wirklich tun. Die Dividende ist schließlich auch nur so stark wie das operative Zahlenwerk und das Kerngeschäft.

Vincent besitzt Aktien der VF Corporation. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022