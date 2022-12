VF Corp.: 500 Mio. US-Dollar für diesen 55 Jahre alten Brand

Bei der VF Corp. (WKN: 857621) erkennen wir trotz adeliger Dividende eine gewisse Zyklizität. Der US-amerikanische Konsumgüterkonzern, der Marken wie The North Face, Vans und andere starke Brands auf sich vereint, hat mit rückläufigen Zahlen zu kämpfen. Hohe Inflation dämpft die Stimmung bei den Verbrauchern, was die Begründung für die nachlassenden Ergebnisse liefern dürfte.

Ein Problem sehe ich bei der VF Corp. (noch) nicht. Schließlich haben auch andere Akteure im Fashion- und Einzelhandelsbereich mit dieser Marktlage zu kämpfen. Ich sehe es eher als Problem, das das gesamte Segment trifft und nicht unternehmensorientiert.

Allerdings hat das Management offenbar eine kleinere Lösung, wie man einen Teil dieses Effektes kompensieren kann. Im Zentrum dessen steht eine Marke, die 55 Jahre alt ist und, wie man so schön sagt, jetzt zur Disposition steht.

VF Corp.: Eine Marke vor dem Verkauf

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg herausgefunden haben will, denkt das Management der VF Corp. über den Verkauf der Marke JanSport nach. Hierbei handelt es sich um den weltweit größten Hersteller von Rücksäcken, der entsprechend eine gewisse Reichweite und ein Umsatzpotenzial besitzt.

Der Wert dieser Marke wird auf rund eine halbe Milliarde US-Dollar beziffert. Wobei es, so erste Kritiker, unwahrscheinlich ist, dass das Management in der jetzigen Zeit diesen Verkaufserlös erzielen kann. JanSport habe demnach einen Umsatz zwischen 100 und 150 Mio. US-Dollar pro Jahr zum Gesamterfolg beigesteuert. Auch die Bewertung läge entsprechend vergleichsweise hoch auf Basis dieser Zahlen.

Die Strategie des Managements von VF Corp. scheint zu sein, Werte aus dem Gesamtkonzern herauszulösen, die nicht mehr benötigt werden. Zum Vergleich: JanSport mit seinen bis zu 500 Mio. US-Dollar steht gemessen an einer Marktkapitalisierung in Höhe von knapp über 10 Mrd. US-Dollar für rund 5 % des Börsenwertes. Vans, The North Face, Wrangler, Supreme und Lee kommen weiterhin dazu. Das zeigt möglicherweise, dass die Bewertung der Aktie vergleichsweise günstig ist, wenn wir die einzelnen Brands betrachten.

Der Blick auf weitere Bewertungskennzahlen

Die Aktie der VF Corp. erscheint insgesamt relativ günstig bewertet. Wenn wir von einer konstanten Dividende ausgehen, so erhalten wir als Investoren derzeit über 7 % Dividendenrendite. Das Management hat außerdem zum Herbst erwartungsgemäß die Dividende je Aktie sukzessive erhöht und hält damit den adeligen Status.

Das Konsumumfeld ist nicht einfach, keine Frage. Aber die fundamentale Bewertung dieses adeligen Auszahlers ist inzwischen derart preiswert, dass Contrarian-Investoren sich die jetzige Ausgangslage durchaus etwas näher ansehen können. Starke Marken und somit Werte sind bei dem Gesamtkonzern definitiv vorhanden.

Vincent besitzt Aktien der VF Corp. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

