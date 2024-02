VF Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Aktie der Vf wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von 18 Analysten bewerteten 1 die Aktie positiv, 1 neutral und 0 negativ. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 24 USD, was einer Erwartung von 56,86 Prozent entspricht. Dies basiert auf dem aktuellen Schlusskurs von 15,3 USD. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der Analystenschätzungen.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche verzeichnete die Vf-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,35 Prozent, was einer Underperformance von -40,19 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor (mittlere Rendite von -8,73 Prozent) liegt die Aktie 36,62 Prozent darunter. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Vf-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 18,3 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 15,3 USD liegt, was einer Abweichung von -16,39 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs (17,44 USD) ebenfalls darunter liegt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Vf niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, mit einer Differenz von 13,34 Prozentpunkten (2,15 % gegenüber 15,49 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".