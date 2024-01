VF Aktie: So kann man sich irren!

Die Aktie des Unternehmens Vf steht derzeit im Fokus der Anleger. Die Dividendenrendite liegt bei 7,41 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Textilien Bekleidung und Luxusgüter") von 15,41 % als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Auch die fundamentale Analyse ergibt ein negatives Bild. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 93,77, was 50 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 62,36 liegt. Daher wird die Aktie auch hier als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 78,41 ebenfalls eine negative Entwicklung und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 beläuft sich auf 55,92, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Stimmung wider. Obwohl in den vergangenen Wochen vermehrt positive Meinungen geäußert wurden, überwiegen in den letzten Tagen die negativen Themen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Zusätzlich wurden in diesem Zeitraum acht Handelssignale ermittelt, wovon keines als positiv eingestuft wurde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Vf sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, das KGV, den RSI und die Anlegerstimmung als "Schlecht" bewertet wird.