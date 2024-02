VF Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Anlegerstimmung gegenüber Vf war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt neun positive und vier negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Darüber hinaus wurden vier Handelssignale für Vf identifiziert, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezogen auf dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Vf von der Redaktion eine "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite von Vf beträgt 2,15 Prozent und liegt damit 13,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15,45 Prozent in der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Vf-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten einmal die Einschätzung "Gut", einmal die Einschätzung "Neutral" und keinmal die Einschätzung "Schlecht" für Vf vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vf vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 50,28 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 24 USD, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Das langfristige Stimmungsbild von Vf unter Investoren und Nutzern im Internet wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Vf bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".