VF Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Vf bei 27,27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und für die Vf liegt er bei 32. Dies deutet auf eine neutrale Situation hin, die weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Vf daher eine Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 84, was bedeutet, dass die Börse 84,71 Euro für jeden Euro Gewinn von Vf zahlt. Dieser Wert liegt um 36 Prozent höher als der Durchschnitt in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der derzeit bei 62 liegt. Aufgrund des überbewerteten KGV wird die Vf daher als "Schlecht" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, schüttet die Vf auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 7,41 % aus, was 599,96 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 607,37 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividende als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Vf abgegeben, mit 3 Kaufempfehlungen, 5 Neutralbewertungen und 1 Verkaufsempfehlung. Es liegen keine neuen Analystenupdates für die Vf aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Vf liegt im Durchschnitt bei 29,14 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 46,37 Prozent entspricht. Aufgrund dieses positiven Ausblicks erhält die Vf eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der Analyse der Analysten.