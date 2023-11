VF Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 9 Analystenbewertungen die Vf-Aktie bewertet. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 1 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Vf-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Vf. Die durchschnittliche Kursprognose, die sich aus den Analystenratings ergibt, liegt bei 29,14 USD. Das bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 70,13 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 17,13 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Vf somit ein "Gut"-Rating basierend auf dieser Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lässt sich mittels Analyse präzise und frühzeitig erkennen, ob starke positive oder negative Ausschläge vorliegen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Vf jedoch deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, wurde in den letzten vier Wochen als verringert gemessen. Das deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin. Daher erhält Vf auch dafür eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie zeigt, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf. Mit einem Wert von 84,71 liegt das KGV von Vf über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, der aktuell bei 61 liegt. Der genaue Abstand beträgt 38 Prozent. Aufgrund des relativ hohen KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Vf diskutiert. An fünf Tagen dominierten hauptsächlich positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, dominieren jedoch vor allem positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Vf insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.