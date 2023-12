VF Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Vf-Aktie hat eine Dividendenrendite von 7,41 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Die Stimmung rund um die Aktie ist überwiegend negativ, sowohl in sozialen Medien als auch in Handelssignalen. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 93,77 liegt ebenfalls über dem Branchendurchschnitt und führt zu einer Überbewertung der Aktie. Die Analystenbewertungen für die Vf-Aktie ergeben ein "Neutral"-Rating, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 29,14 USD, was ein Aufwärtspotential von 55,02 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Punkte der Analyse erhält Vf insgesamt ein "Gut"-Rating.

