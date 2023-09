VF Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Per 26.09.2023, 00:30 Uhr wird für die Aktie Vf am Heimatmarkt New York der Kurs von 17.47 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Vf entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Vf wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Buy" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Vf auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Für die Vf sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 5 Buc, 8 Hold, 2 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vf vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Vf. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 32,38 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 85,37 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 17,47 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,35 liegt Vf unter dem Branchendurchschnitt (84 Prozent). Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" weist einen Wert von 59,79 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre VF-Analyse vom 26.09. liefert die Antwort:

Wie wird sich VF jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen VF-Analyse.

VF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...