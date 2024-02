VF Aktie: Es geht auch anders!

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Vf haben sich in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies zeigt eine präzise und frühzeitige Analyse. Daher erhält die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung.

Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, war in den letzten vier Wochen für Vf jedoch nicht außergewöhnlich aktiv. Deshalb erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Vf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 82,45 auf, was 26 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (65,57). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentalen Gesichtspunkten.

Was die Dividende betrifft, so bietet die Aktie von Vf bei einer Dividendenrendite von 2,15 % einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Textilien Bekleidung und Luxusgütern um 13,28 Prozentpunkte. Daher bewerten wir die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -8,26 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Vf-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 18,15 USD mit dem aktuellen Kurs (16,65 USD) vergleicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Grundlage. Auf der kurzfristigeren Analysebasis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 17,36 USD, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -4,09 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.