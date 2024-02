VERSUNI KÜNDIGT FÜHRUNGSWECHSEL AN

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Véronique Pauwels wird zum neuen President & CEO ernannt. Sie bringt ein tiefes Verständnis der Verbraucherlandschaft und umfangreiche Erfahrung in der Umsetzung von innovationsorientierten Wertschöpfungsplänen mit, um die nächste Wachstumsphase von Versuni zu ermöglichenVersuni, ein weltweit führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte, gab heute bekannt, dass President und CEO Henk S. de Jong beschlossen hat, nach mehr als drei Jahrzehnten bei Royal Philips und Versuni von seiner Funktion zurückzutreten. Véronique Pauwels wird mit Wirkung vom 21. März 2024 als President & CEO in das Unternehmen eintreten.Der Chairman des Versuni-Verwaltungsrats, Sean Carney, kommentierte: „Im Namen des Versuni-Verwaltungsrats möchte ich Henk S. de Jong für seine Führung in den vergangenen vier Jahren danken. Er war eine treibende Kraft bei der Umwandlung des Unternehmens in ein eigenständiges Unternehmen mit starkem Wachstumskurs. Sein Engagement bei der Erstellung des grundlegenden Wertschöpfungsplans von Versuni hat den Grundstein für die vor uns liegende spannende Wachstumsphase gelegt."Der President und CEO von Versuni, Henk S. de Jong, fügte hinzu: „Es war ein Privileg, Versuni zu leiten und unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern weltweit zu dienen, die alle maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen haben. Gemeinsam haben wir Versuni von einem statischen Geschäftsbereich für Haushaltsgeräte in ein agiles, eigenständiges Unternehmen verwandelt, und ich kann nun mit Stolz den Staffelstab an Véronique weitergeben. Ich freue mich darauf, Versuni zu unterstützen und den zukünftigen Erfolg des Unternehmens zu verfolgen, während es die nächste Wachstumsphase einleitet."Sean Carney fügte hinzu: „Wir freuen uns, dass Véronique Pauwels das nächste Kapitel von Versuni leiten wird. Ihr tiefes Verständnis der Verbraucherlandschaft und ihre umfangreiche Erfahrung in der Umsetzung von innovationsorientierten Wertschöpfungsplänen sind eine gute Voraussetzung, um auf dem geschaffenen Fundament aufzubauen und das Unternehmen zu langfristigem, nachhaltigem Wachstum zu führen."Véronique Pauwels war zuvor Managing Partner bei Bain & Company in den Niederlanden, wo sie auch die EMEA-Performance Improvement Practice des Unternehmens leitete. Sie ist Expertin für nachhaltige Transformationen und war eine leitende Angestellte bei Bain im Bereich Konsumgüter. Véronique hat mehr als 25 Jahre globale Erfahrung in der Unterstützung von Vorständen und CEOs bei der Bewältigung ihrer dringendsten strategischen Herausforderungen, während sie bei Bain wichtige Führungspositionen innehatte.Véronique Pauwels sagte: „Ich fühle mich geehrt, zu diesem entscheidenden Zeitpunkt in der Unternehmensgeschichte als President und CEO einzusteigen, und ich möchte Henk für die wichtige Basisarbeit danken, die er für Versuni geleistet hat. Ich schätze das Vermächtnis von Versuni, seine globale Position, seine Marken und Innovationen und vor allem seine Mitarbeiter sehr."Véronique Pauwels hat eng mit dem Führungsteam von Versuni zusammengearbeitet, um den Planungsprozess für die Wertschöpfung zu leiten. Sie ist mit den Mitarbeitern, der Organisation, den Marken und Produkten sowie den Möglichkeiten des Unternehmens vertraut und kennt diese.Unterstützt von einem sachkundigen und dynamischen globalen Team ist Versuni für diese nächste Phase gut vorbereitet und konzentriert sich darauf, ein innovatives Unternehmen für langlebige Konsumgüter von Weltrang aufzubauen, das mit Leidenschaft Häuser für seine Kunden zu Heimen macht.Informationen zu VersuniDas Ziel von Versuni ist es, Häuser in ein Zuhause zu verwandeln. Als Markenhaus für Haushaltsgeräte vermarktet Versuni: Philips, Philips Walita, Preethi, Senseo, L'OR Barista, Saeco und Gaggia. Mit mehr als 900 Patenten deckt das Portfolio von Versuni die Bereiche Kaffee- und Küchengeräte, Kleiderpflege, Klimapflege, Bodenpflege und Haussicherheit ab. Zu den Produkten der Marke Philips gehören der Philips Airfryer, die Espressomaschine mit LatteGo, der PerfectCare Dampfgenerator, der Air und der kabellose Staubsauger AquaTrio. Versuni hat seinen Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, und verfügt über Innovations-, Produktions- und Vertriebszentren auf der ganzen Welt, die in über 100 Ländern vertreten sind.Pressekontakt:press@versuni.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/versuni-kundigt-fuhrungswechsel-an-302073903.htmlPressekontakt:Cora van den Bossche +31 631565412Original-Content von: Versuni, übermittelt durch news aktuell