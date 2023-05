VERSTECKTE EINBLICKE IN DIE FINANZIELLE LEISTUNGSFÄHIGKEIT SÜDEUROPÄISCHER REGIERUNGEN: 2012-2022 UND 2017-2022

Washington (ots/PRNewswire) -JI-Analytics hat eine High-Value-Add-Analyse (HVA) mit aussagekräftigen, verborgenen Einblicken in die finanzielle Leistungsfähigkeit südeuropäischer Regierungen bietet.Die High-Value-Add-Analyse # 577 (HVA # 577) liefert anhand des Citizens' Wealth Frameworks und seiner 10 KPIs aussagekräftige, verborgene Einblicke in die finanzielle Leistungsfähigkeit von fünf großen südeuropäischen Regierungen in den letzten zehn bzw. fünf Jahren (2012-2022 und 2017-2022). Die fünf großen südeuropäischen Länder sind: Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal und Spanien (die ,,Peers").Hochrangige Entscheidungsträger sollten sich um die finanzielle Leistungsfähigkeit und Position des Staates kümmern, da sich die finanziellen Entscheidungen des Staates direkt auf die Wahrscheinlichkeit von Schulden-, Währungs- und Finanzkrisen auswirken, die sich unverhältnismäßig stark auf die am stärksten Benachteiligten auswirken.Wenn Sie ein leitender Entscheidungsträger sind, der sich für die finanzielle Leistungsfähigkeit und die Position einer der fünf Vergleichsgruppen interessiert, haben Sie möglicherweise Anspruch auf ein kostenloses Exemplar der High Value-Add Analysis #577 (HVA #577).Höhere Entscheidungsträger, die ein kostenloses Exemplar erhalten möchten, wenden sich bitte an info@jianalytics.com.Um eine einseitige Zusammenfassung von HVA #577 zu lesen, besuchen Sie bitte den JI-Analytics Store auf:https://store.jianalytics.com/products/southern-europe (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3875727-1&h=1401975373&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3875727-1%26h%3D2061302729%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3875727-1%2526h%253D2973642410%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fstore.jianalytics.com%25252Fproducts%25252Fsouthern-europe%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fstore.jianalytics.com%25252Fproducts%25252Fsouthern-europe%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fstore.jianalytics.com%252Fproducts%252Fsouthern-europe&a=https%3A%2F%2Fstore.jianalytics.com%2Fproducts%2Fsouthern-europe)Informationen zu JI-AnalyticsJI-Analytics ist ein globales Unternehmen für Benchmarking und Best Practice-Analysen mit hohem Mehrwert. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die weltweit besten Excel-basierten Benchmarking- und Best-Practice-Analysen für Entscheidungsträger zu erstellen, die mit den wichtigsten Herausforderungen an der Schnittstelle zwischen Regierung, NGOs und Geschäft konfrontiert sind.JI-Analyticsc/o The Charles & Agnes Kazarian Foundation1629 K Street NW, Suite 300Washington, DC 20006Telefonnummer: +1 202 449 9600E-Mail: info@jianalytics.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/versteckte-einblicke-in-die-finanzielle-leistungsfahigkeit-sudeuropaischer-regierungen-2012-2022-und-2017-2022-301835158.htmlOriginal-Content von: Charles & Agnes Kazarian Foundation, übermittelt durch news aktuell