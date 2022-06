VERBUND-VISION eine Plattform für alle Prozesse

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund":

Wien, Essen (ots) -E-world energy & water 2022VERBUND-VISION verknüpft alle Vertriebs- und Handelsaktivitäten und vereint maximale Transparenz, nahtlose Kommunikation und beschleunigte Prozesse.Das zentrale Kommunikations- und Dienstleistungsportal wurde speziell für VERBUND-Großkunden wie Stadtwerke, Industriebetriebe sowie Windkraft- und PV-Anlagen Betreiber entwickelt.VISION unterstützt Kunden bei flexibler Strombeschaffung, Vermarktungsoptimierung, Marktdaten, Rechnungsarchivierung und Demand Response Dienstleistungen.Dialog, Digitalisierung und Dynamik„Mit VISION gestalten wir die Digitalisierung der Energiebranche aktiv mit. Die Plattform ist skalierbar und wird laufend um neue Features erweitert., so Robert Slovacek, Geschäftsführer VERBUND Energy4Business. „Bereits mehrere hundert Unternehmen aus Deutschland, Frankreich und Österreich nutzen die Plattform, die voll und ganz den Marktanforderungen entspricht. VISION bietet alle wichtigen Services rund um das Thema Strom auf einen Klick.“Echtzeit als WettbewerbsvorteilDie wachsende Einspeisung fluktuierender Energie aus Wind- bzw. Sonnenkraft bedingt einen immer kurzfristigeren Stromhandel. Im Intraday-Handel wird Strom im Viertelstundentakt gehandelt – und macht Prognosen für die abzuwickelnden Handelsgeschäfte immer komplizierter. Mit zunehmender Dynamik am Energiemarkt gewinnt Digitalisierung und Aktualität immer mehr an Bedeutung. Mit VISION sind Kunden immer up to date. Egal ob es um Marktpreise, den Status von Orders, elektronische Rechnungsabwicklung oder die Verfügbarkeiten der eigenen Anlagen geht. Alles ist immer, überall und in Echtzeit verfügbar. Kommuniziert wird über ein zentrales Medium, für mobile User auch über Smart Devices wie Tablet oder Smart Phone.Die Vorteile auf einen Blick- Single Point of Contact für die gesamte Kunden-Interaktion: Verträge, Stammdatenerfassung, Pricing, Handel, Abrechnung, Reporting, Zentrales Kommunikationsmedium auch für Smart Devices- Überblick über Live-Preise zur Markteinschätzung- Automatisches Echtzeit-Pricing von Lastgängen und Erzeugungsprofilen- Handelsapplikation mit Realtime Fixpreisen- Fahrplanmanagement- Portfoliomanagement Modul - Abwicklung und Transparenz über Verträge mit flexibler Einpreisung- Reportings und Analysen- Überblick über Rechnungen, Confirmations und regulatorisches Berichtswesen- Schnittstellen (APIs) zur Vernetzung mit Kundensystemen- Flexible Architektur und hohe SkalierbarkeitMehr Infos: www.verbund.com/visionVideo: VERBUND-VISION: Eine Plattform für alle Prozesse - YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=FTv6p1vf7KI)Grafik: https://media.verbund.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=CKVeJwm1D0jjDas zentrale Kommunikations- und Dienstleistungsportal VISION unterstützt VERBUND-Großkunden wie Stadtwerke, Industriebetriebe sowie Windkraft- und PV-Anlagen Betreiber rund um die Uhr bei flexibler Strombeschaffung, Vermarktungsoptimierung, Marktdaten, Rechnungsarchivierung und Demand Response Dienstleistungen.Über VERBUNDVERBUND ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Rund 97 Prozent des Stroms erzeugt das Unternehmen aus erneuerbaren Energien, vorwiegend Wasserkraft. VERBUND handelt in 12 Ländern mit Strom und erzielte 2021 mit rund 3.200 Mitarbeiter:innen einen Jahresumsatz von rund 4,8 Mrd. Euro. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 notiert VERBUND an der Börse Wien, 51 % des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich.Als eines der umweltfreundlichsten Energieunternehmen Europas trägt VERBUND maßgeblich zur Versorgungssicherheit bei und engagiert sich besonders für Klima- und Umweltschutz sowie Ressourcenschonung und übernimmt soziale Verantwortung. Nachhaltigkeit ist wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie und der unternehmerischen Verantwortung, die im Verhaltenskodex für nachhaltige Unternehmensführung geregelt ist. Intensiv arbeitet VERBUND am Ausbau der Erneuerbaren Energieträger und leistet damit einen maßgeblichen Beitrag zu einer karbonarmen Energiezukunft. VERBUND ist Unterzeichner des UN Global Compact und unterstützt die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und ihre 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Weitere Informationen: www.verbund.comPressekontakt:VERBUND AGMag. Ingun MetelkoUnternehmenssprecherinTel.: +43 (0) - 50313 – 53 748Mobil: +43 664 380 92 69mailto: ingun.metelko@verbund.comOriginal-Content von: VERBUND AG, übermittelt durch news aktuell