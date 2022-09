VERBIO-Aktie: Chapeau - das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Finanztrends Video zu TecDAX (Performance)



An diesem Dienstag ist die Aktie der VERBIO Vereinigte Bioenergie AG bester Performer im Kleinstwerteindex SDAX und im technologielastigen TecDAX. Zur Stunde stehen Kursgewinne von mehr als 11 Prozent zu Buche, was der Aktie zum Wiederanstieg über die 60,00-Euro-Marke verhilft. Grund für den Kursschub sind die vorgelegten Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. In den zwölf Monaten bis Ende Juni stiegen die… Hier weiterlesen