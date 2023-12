VERBIO AG in Verbio SE umgewandelt

Verbio (ISIN DE000A0JL9W6), führender Anbieter innovativer Lösungen für die Dekarbonisierung und Defossilisierung von Industrie, Verkehr und Landwirtschaft, hat die Umwandlung seiner Rechtsform von der deutschen Aktiengesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) abgeschlossen und firmiert nun unter Verbio SE. Mit Eintragung ins Handelsregister am 30. November 2023 ist die von Vorstand und Aufsichtsrat im Februar 2023 angekündigte und von den Aktionären auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 25. August 2023 beschlossene Umwandlung wirksam.

Die Verbio SE wird ihren Sitz weiterhin in Zörbig, Deutschland (Sachsen-Anhalt) haben und wie bisher dualistisch von Vorstand und Aufsichtsrat geführt werden. Auch die Rechte der Aktionäre bleiben unverändert. Durch den Rechtsformwechsel ergeben sich keine Änderungen für Geschäftspartner und Mitarbeitende von Verbio.

Der Verbio-Vorstand erachtet die Europäische Gesellschaft als eine zeitgemäße und für die Unternehmensgröße und Internationalität langfristig geeignete und angemessene Rechtsform. Die Umwandlung ist ein konsequenter Schritt zur Fortsetzung der nachhaltigen Wachstumsstrategie.

Über Verbio

Wir bei Verbio machen mehr aus Biomasse: In unseren Bioraffinerien verarbeiten wir Roh- und Reststoffe aus der regionalen Landwirtschaft zu klimafreundlichen Kraftstoffen, grüner Energie und erneuerbaren Produkten für Chemie und Landwirtschaft. Darüber hinaus stellen wir hochwertige Komponenten aus nachhaltig erzeugter Biomasse für die Futter- und Nahrungsmittelindustrie bereit.