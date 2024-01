VEON Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Enagas":

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Veon neutral waren. Darüber hinaus waren die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Veon diskutiert wurden, hauptsächlich neutral. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Stimmung und den Buzz in der Internet-Kommunikation gab es in den letzten Wochen keine starken positiven oder negativen Ausschläge. Daher erhält Veon von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Veon beträgt 63,64 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 55,84 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Veon von 0,696 EUR mit +0,87 Prozent Abstand vom GD200 (0,69 EUR) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,69 EUR, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Veon-Aktie auf Grundlage verschiedener Bewertungsinstrumente als "Neutral" eingestuft wird, sowohl in Bezug auf die Stimmung in den sozialen Medien als auch auf die technische Analyse und den RSI.